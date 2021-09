Krisen växer i Leipzig efter nytt poängtapp - Forsberg nekades mål

RB Leipzig har det fortsatt tungt under nye tränaren Jesse Marsch. Under lördagen väntade ett bortamöte med Köln, och efter en mållös första halvlek hamnade Leipzig i tidigt underläge efter paus. Hemmalagets Anthony Modest höll sig framme och tryckte in ledningsmålet.

Emil Forsberg inledde matchen på bänken. Med dryga halvtimmen kvar att spela byttes svensken in, och kort därefter hittade han nätet. Forsberg fick bollen i straffområdet, vek inåt i planen och placerade in - vad som verkade vara - kvitteringen. Men efter VAR-granskning underkändes målet för offside.

Kvitteringen skulle dock komma för Leipzig. Med 20 minuter kvar att spela nickade Amadou Haidara in en hörna till 1-1. Leipzig tryckte på för ett ledningsmål, men på övertid var det i stället Köln som var närmast att knipa segern.

Efter en kontring fick inbytte Sebastian Andersson ett fritt läge mot mål, men skottet gick rakt på Leipzig-målvakten Peter Gulasci. Den efterföljande returen gick till Ondrej Duda som hade öppet mål, men inte heller Duda lyckades sätta bollen i nät.

Matchen slutade 1-1. Ytterligare en missräkning för Emil Forsberg och ett Leipzig med toppambitioner, som nu endast står på fyra poäng efter de fem inledande matcherna i Bundesliga.