Kujovic tror på Bundesliga-spel i höst: "Utgår från det"

Den svenske anfallaren Emir Kujovic, 29, var under 2015 med och bärgade SM-guld med Norrköping för att sommaren efteråt lämna för spel med Gent i Belgien. Det blev en tuff sejour med knapp speltid och inför den gångna säsongen bytte han åter klubb, den här gången till Fortuna Düsseldorf i Zweite Bundesliga.

Det blev ett lyckat år för klubben, som vann den tyska andraligan och därmed blev klart för Bundesliga. Däremot var det något tyngre för Kujovic, som endast kom till spel från start i fyra ligamatcher, varav 20 totalt med inhopp medräknat.

- Till att börja med så missade jag försäsongen här eftersom jag bröt med min förra klubb (Gent) och kom in sent. Vi har dessutom ett riktigt bra lag, det är svårt att slå sig in. Det har gjort att jag mest agerat inhoppare och startat ett par matcher. De gångerna gjorde jag mål och bidrog, så jag har varit med och tillfört laget. Jag har haft lite snack med tränarna, och de verkade nöjda med min säsong trots att jag missade försäsongen, säger han till Folkbladet.

Kujovic har kontrakt med klubben fram till den sista juni 2020 och räknar med att få vara med och spela i Bundesliga nästa säsong.

- Jag har två år kvar på kontraktet så jag utgår från att jag blir kvar här men vet att det kan svänga snabbt i den här branschen. Så vi får se under sommaren vad som händer. Det ska bli väldigt häftigt att få uppleva förstaligan. Då snackar vi toppen av fotbollen, säger Kujovic.

Emir Kujovic stod under den gångna säsongen för två mål på totalt 22 matcher i Zweite Bundesliga och i den tyska cupen.