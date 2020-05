Leipzig bekräftar - Forsberg missar återstarten i Bundesliga

I helgen drar Bundesliga igång igen efter att den tyska regeringen gav grönt ljus tidigare under förra veckan. Matcherna kommer framöver att spelas utan publik och alla inblandade måste följa ett 41 sidor långt medicinskt protokoll som tagits fram för att säkerställa att drabbningarna leder till så liten smittspridning som möjligt. Den tyska ligaorganisationen, DFL, förväntas även under torsdagen ta ställning till förslaget om att varje lag ska få fem byten per match.

På lördag ställs Emil Forsbergs RB Leipzig mot Freiburg och under gårdagen rapporterade tyska sajten Sportbuzzer.de att svensken kommer att missa återstarten då han har blivit sjuk - och att han inte sitter i karantän med resten av laget.

Nu bekräftar Leipzig. Forsberg missar helgens match då han har blivit sjuk.

Inför återstarten placerar sig RB Leipzig trea i högstaligan. Forsberg, som har avtal med Leipzig till sommaren 2022, är den här säsongen noterad för tio mål och fyra assist på 27 framträdanden.