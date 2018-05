Leipzig-vd:n: "Forsberg spelar nästa säsong med oss"

Emil Forsberg har spelat färdigt den här säsongen efter att ha stängts av tre matcher efter ett rött kort mot Hoffenheim. Svensken, som har omgetts av flyttrykten under en längre tid, satte igång en hel del spekulationer när han på Twitter skrev ett kort inlägg med orden “Tack för allt”.

Under lördagen uttalade sig svensken kort inför Leipzigs match mot Wolfsburg.

- Vi kommer att prata om allt efter säsongen. Jag har ett kontrakt med Leipzig, men i fotbollen kan allt hända, sa svensken enligt sport.de.

Enligt Leipzigs vd Oliver Mintzlaff ska dock Emil Forsberg inte flytta någonstans, för Sport1 slår han fast:

- Vi ser fram emot att starta efter sommaren med en fräsch Emil, och är också glada över att han spelar nästa säsong för oss. Det är därför vi har förlängt kontraktet långt framåt, säger Mintzlaff enligt Goal-journalisten Ronan Murphy.

Tränaren Ralf Rangnick ser inte heller en framtid utan svensken:

- Jag har varken energin eller tiden att prata om saker som är meningslösa. Men de senaste månaderna har jag flera gånger sagt att vi kommer att behålla alla toppspelare förutom Naby Keita (som är klar för Liverpool). Emil Forsberg är en av toppspelarna. Så jag kan inte tänka för en sekund att Emil kan lämna klubben. Du kan fråga mig tio gånger till, men svaret kommer alltid att vara detsamma, säger Rangnick till Sport Im Osten.

