Lewandowski: "Jag får bjuda in Messi och Ronaldo till mitt bord"

Robert Lewandowski har öst in mål under flera säsonger, och under förra veckan utsågs han till årets bästa spelare under 2020 på Fifas nya gala "The Best". Trots priset menar han att Lionel Messi och Cristiano Ronaldo fortfarande är bättre.

I en intervju med France Football fick han frågan om sitter vid samma bord som Messi och Ronaldo. Det menade nämligen Antoine Griezmann att han själv gjorde för två år sedan.

- Messi och Cristiano Ronaldo har suttit vid samma bord, högst upp, väldigt länge och det gör dem ojämförbara. På det sättet sitter jag inte där, säger Lewandowski och fortsätter:

- Men ser man till siffrorna i år och förra året så har jag inte gjort så illa ifrån mig räknat i mål. Jag ser mig inte vid samma bord som Messi och Cristiano Ronaldo, men jag tror jag kan bjuda in dem till mitt, säger han och skrattar.

Den här säsongen har Lewandowski gjort 20 mål, Messi nio och Ronaldo 16 i alla turneringar.