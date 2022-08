Lewandowski reste tillbaka till Bayern - för att reda ut dispyterna

Robert Lewandowski lämnade i juli Bayern München efter åtta år för spel i Barcelona. Det var på sätt och vis en infekterad övergång, då Lewandowski och Bayern-direktörerna Hasan Salihamidzic och Oliver Kahn gav varandra en del pikar genom olika intervjuer i media.

Men nu har man lagt allt bakom sig, menar Salihamidzic. Bayern har under tisdagen delat bilder och videoklipp på när Lewandowski återvänt till klubben för att säga farväl till lagkamrater som ledare i Bayern personligen.

- Robert kom till mitt kontor för att säga hejdå och vi pratade med varandra i ungefär 15 minuter. Jag adresserade allt och vi redde ut allt emellan oss. Robert åstadkom fantastiska saker med FC Bayern, och det måste kommas ihåg. Han vet också hur mycket han har Bayern att tacka för. Vi önskade honom det bästa för framtiden och hans nya utmaningar, säger sportchef Salihamidzic till Bayerns hemsida.

Bavariernas vd Oliver Kahn fick ett likadant besök av Lewandowski:

- Det var fint av Robert att komma förbi mitt kontor en sista gång. Vi pratade om allting, och lämnade saker och ting på god fot. Vi kommer att hålla kontakten framöver. Robert och FC Bayern var och förblir en special framgångssaga. Vi önskar honom allt det bästa i Barcelona.

Lewandowski noterades för 344 mål och 72 assist på 375 framträdanden för Bayern.

