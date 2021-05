Lewandowski tangerade målrekord - hyllade legendar

Bayern München har redan säkrat ligatiteln i Tyskland och ställdes under lördagen mot Freiburg borta i den näst sista omgången i ligan. Bayern-anfallaren Robert Lewandowski jagade då legendaren Gerd Müllers målrekord, och fick utdelning direkt.

Polacken var, i den 26:e minuten, kylig från straffpunkten till 1-0 och fick därmed fira sitt 40:e Bundesliga-mål på 28 matcher under den här säsongen. Därmed tangerade han Müllers rekord gällande flest mål under en säsong i Bundesliga, det vill säga 40 stycken. Lewandowski firade även med att visa upp en tröja, som han hade under sin matchtröja, med Müllers ansikte på.

Trots "Lewys" tidiga mål, så svängde sedan matchen vidare och slutade 2-2. Det spelar dock inte så stor för Bayerns del, som bekant redan vunnit Bundesliga. Bayern ställs i den sista omgången mot Augsburg hemma på lördag i nästa vecka.

Lewandowski är vidare totalt sett noterad för 46 mål och nio assist på 38 framträdanden under säsongen 2020/2021.