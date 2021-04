LISTA: Här klubbarna som gett flest minuter till unga spelare

De europeiska säsongerna börjar närma sig sitt slut. Nu har researchföretaget CIES Football Observatory gjort en stor sammanställning över vilka klubbar som har gett flest minuter till unga spelare (i det här fallet spelare som är under 21 år) under den här säsongen.

Researchföretaget har utgått från att spelarna ska vara under 21 år vid matchtillfället och har sammanställt procentsatser för hur många minuter spelarna under 21 år gjort av det totala antalet minuter, som alla spelarna i laget gjort under den här säsongen.

Sammanställningen visar att Borussia Dortmund är det lag, i Europas fem bästa ligor, som har gett sina unga spelare flest minuter med 28.5 procent av det totala antalet minuter som spelarna i laget gjort, medan Nice är på andra plats på listan med 24,3 procent.

Vidare är Monaco trea, Rennes fyra, Schalke 04 femma, Saint-Etienne sexa, Dijon sjua, Lille åtta, Wolverhampton nia och Lens tia på listan. Frankrike har därmed med många lag högt upp på listan, sju av de tio högst placerade lagen.