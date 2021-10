Maldini om Ballon d'Or: "Lewandowski förtjänar att vinna"

Vinnaren av Ballon d'Or 2021 kommer att presenteras den 29 november i Paris. Tidigare rapporterades det om att kommitténs röster hade läckt, enligt Sky Sports. Det är en obekräftad lista, men enligt de uppgifterna kommer Robert Lewandowski att vinna priset. Den legendariske försvararen Paolo Maldini tycker också att Lewandowski ska vinna.

- Jag tycker att Robert Lewandowski förtjänar att vinna Ballon d'Or i år. Karim Benzema kan också vinna, men Lewandowski har haft en otrolig "hunger" för att göra mål. Han slog många rekord med sin effektivitet, säger Maldini enligt Sportskeeda.

Maldini berättar att hans topp tre är Lewandowski, Karim Benzema och Lionel Messi inför prisutdelningen om ungefär en månad.

- Lewandowski, Benzema och Messi kommer med all säkerhet vara topp tre. Jag tror Messi har störst chans, men jag vill personligen se att Lewandowski vinner.

Lewandowski var favoriten att ta hem Ballon d'Or under 2020, men France Football ställde in prisutdelningen förra året på grund av covid-pandemin. Den polske forwarden slog Gerd Müllers långvariga rekord på 40 mål under en enda Bundesliga-säsong i våras.