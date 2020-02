Marco Reus muskelskadad - missar Champions League-åttondelen mot PSG

Marco Reus startade i Borussia Dortmunds cupmatch mot Werder Bremen, som slutade med att Dortmund blev utslaget med 3-2. Lagkaptenen fick dock gå ut i slutet av matchen och nu kommer skadebeskedet från klubben.

Dortmund meddelar att Reus kommer att missa åtminstone de kommande fyra veckorna med en muskelskada. Det innebär han kommer att missa fyra matcher i ligaspelet men även den första matchen i Champions League-åttondelen mot Paris Saint-Germain den 18 februari. Däremot ser han ut att kunna vara tillbaka returen sen 11 mars.

Reus har den här säsongen stått för tolv mål och sju assist på 26 matcher i alla turneringar för Dortmund.

During yesterday’s match, Marco Reus sustained a muscle injury that looks to keep him sidelined for up to four weeks.



