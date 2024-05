Matteo Pérez Vinlöf, 18, debuterade för Bayern München: "Inte fattat det - surrealistiskt"

23 maj 2001.

Det var senast en svensk representerade Bayern Münchens herrlag i en tävlingsmatch, enligt informationsdatabasen Transfermarkt. Patrik Andersson spelade 120 minuter när den tyska giganten bärgade sin fjärde Champions League-titel efter straffläggning mot Valencia på San Siro i Milano.

Det stod sig fram till i söndags.

När det återstod 16 minuter att spela i Bayern Münchens 2-0-seger mot Wolfsburg i Bundesliga valde nämligen chefstränare Thomas Tuchel att byta in svenske 18-åringen Matteo Pérez Vinlöf. Vänsterbacken belönades för sina insatser på A-lagets träningar under säsongens gång, samt för sina insatser i reservlaget Bayern II, och fick springa in på fullsatt Allianz Arenas gräsmatta inför 75 000 på åskådare på läktarna.

Pérez Vinlöf anslöt som 16-åring till Bayerns U19-lag i januari 2022 från Hammarby IF:s U17-lag. Sedan dess har han avancerat genom akademileden på Bayern Campus innan han debuterade för A-laget i söndags.

- Det var en helt otrolig känsla. Om du hade sagt till mig när jag var tio, elva eller tolv att jag några år senare, när jag var 18, skulle göra debut i Bundesliga för Bayern München - en av de största klubbarna i världen, om inte den största - så skulle jag aldrig trott på det. Jag har fortfarande inte fattat det helt och hållet. Jag har inte tagit in det. Det känns helt fantastiskt, säger Pérez Vinlöf till Fotbollskanalen.

Men trots 75 000 åskådare på läktarna hann 18-åringen inte ta in allt för mycket från omgivningen.

- I stunden var det så mycket adrenalin och fokus på att spela matchen. Jag tror att första sekunderna när jag sprang in på planen och kollade på publiken så kan man se på video att jag ler där. Efter det switchade jag ganska snabbt över till att inte tänka på något alls egentligen. Inte på publiken eller vad det var för stund. Då försökte jag bara jag göra min uppgift så bra som möjligt.

Hur tyckte du din insats var under tiden du fick på plan? Hur kändes det att spela på Bundesliga-nivå?

- Det var en stabil insats. Mitt mål, eller mitt tankesätt, när jag kom in i matchen var att spela moget och säkert. Det var min första match på högsta nivå, så jag försökte bara komma in i det sakta men säkert. Jag hade inte någon erfarenhet av det tidigare och visste inte hur tempot eller nivån på det andra laget skulle vara, så jag försökte steg för steg komma in i matchen och spela ganska säkert. En bra start, men jag känner att jag kan göra mycket mer.

Vad sa Thomas Tuchel till dig innan du skulle få komma in?

- Han önskade mig lycka till och sa åt mig att jag skulle gå ut och njuta av den speciella stunden. Han skojade också till det att mitt efternamn, Pérez Vinlöf, såg så långt ut på tröjan. Sedan gav han mig så klart lite instruktioner och sådant.

- Innan matchen fick jag även instruktioner av vår assisterande tränare att jag skulle följa matchen noga och lyssna på instruktioner som andra spelare får, så jag skulle vara beredd ifall det skulle bli ett inhopp.

Visste du på förhand att det skulle bli inhopp?

- Jag visste inte att jag skulle komma in, men jag visste att det kunde bli aktuellt att komma in.

Pérez Vinlöf fick beskedet att han skulle vara med i matchtruppen mot Wolfsburg efter lördagens träning med A-laget. 18-åringen har tränat en hel del med A-laget under den gångna säsongen samtidigt som han spelat matcher med reservlaget.

Harry Kane, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Matthijs de Ligt, Kingsley Coman, och Leroy Sané. Det är bara några av världsstjärnorna som den fyrfaldige svenske U19-landslagsmannen tränat med och mot.

Stockholmssonen beskriver träningsmiljön som oerhört lärorik, med mycket insikter och höga kravställningar.

- Det har varit kul att träna med A-laget. Det är en av världens största klubbar, och det är världens bästa spelare man tränar med. Det har varit oerhört lärorikt, man utvecklas otroligt mycket och får ett annat perspektiv kring vad som krävs för att nå den absoluta toppnivån.

Pérez Vinlöf fortsätter:

- Det är höga krav, alla ställer höga krav på varandra. Sedan är det otroligt högt tempo och hög kvalitet. Jag är fortfarande i en anpassningsperiod. Det är mycket nytt att ta in, men varje träning med A-laget känner jag är otroligt nyttig för min utveckling och att jag lär mig någonting nytt.

Får du mycket tips och råd från de äldre spelarna?

- Ja, det får jag. Det ger konkreta tips under träningarna lite då och då när det behövs. Det varierar vad det är för råd, det är från spelsituation till spelsituation. Om det behövs så tar de ett snack med en och coachar.

Att träna och spela match med Bayern München. Kan du sätta ord på hur det är?

- Nu har jag varit i klubben i två och ett halvt år, så jag är van vid klubbens kultur och miljö. Men att ha fått göra sin debut för Bayern Münchens A-lag, och få chansen att träna med dem, är otroligt surrealistiskt. Jag är medveten om att det händer och så, men det känns fortfarande som att det inte är på riktigt. Som jag sa innan; om du hade sagt det här till mitt tioåriga jag, då hade jag aldrig trott på dig. Jag är medveten om situationen jag är i, men om jag tänker på det är det svårt att fatta.

Så, vad nu? Den frågan ställer sig nog många.

Debuten är avklarad. Regelbundna träningar med Bayern Münchens A-lag likaså.

- Mina representanter för den dialogen med Bayern (kring framtiden, reds anm.). Mina mål och min ambition är så klart att stanna här för att försöka slå mig in i A-laget på allvar, och vara en spelare som kan konkurrera om en startplats i Bayern München. Så vi får se, tiden får avgöra vad som händer. Time will tell.