Mönchengladbach i sorg - ungdomsspelare omkom i bilolycka

Jorgi Bongard spelade i Borussia Mönchengladbach från ungdomsåren upp till akademin och klubbens U23-lag, där han fick speltid senaste säsongen. Men nu har Bundesliga-klubben nåtts av tragiska nyheter.

På sitt Twitter-konto skriver Mönchengladbach att Bongard omkom i en tragisk bilolycka under onsdagskvällen. Nu sörjar klubben spelarens bortgång.

"Vi skickar våra djupaste kondoleanser till hans familj och vänner under den svåra tid. Jorgi kommer föralltid att finnas i våra tankar och hjärtan", skriver Mönchengladbach.

Jorgi Bongard blev 20 år.

Borussia mourns the death of U23s player Jordi Bongard, who unfortunately died in a car accident last night. We would like to send our deepest condolences to his family and friends during this difficult time.