Nilsson målskytt i 2. Bundesliga-debuten: "Jag fick gåshud"

Nyligen valde Joakim Nilsson att lämna allsvenskan och Elfsborg för spel i tyska andraligan. Efter att ha suttit på bänken i de två inledande ligamatcherna gjorde mittbacken så debut i 2. Bundesliga för Arminia Bielefeld under lördagen.

Hemma mot Erzgebirge Aue fick Nilsson chansen och redan i den 21:a minuten nickade han in en hörna till 1-0.

- Det var otroligt, en otrolig start, säger Nilsson enligt klubbens Twitter.

- När jag träffade fick jag gåshud. Det var bara helt fantastiskt! Jag har blivit underbart mottagen av laget och tränare har gett mig förtroende. Det känns väldigt bra.

Bielefeld vann med 3-1 och ligger just nu femma i ligan.

St. Pauli, som lånat in svenske Viktor Gyökeres från Brighton, föll med 2-1 borta mot Stuttgart under lördagen. Forwarden hoppade in i den 61:a minuten, vid ställningen 1-1. Stuttgart avgjorde i 90:e minuten. St. Pauli ligger i botten av 2. Bundesliga just nu.

I den tyska högstaligan spelade flera svenskar premiär under lördagen. Vänsterbacken Ludwig Augustinsson missade dock Werder Bremens på grund av skada (laget föll med 3-1 hemma mot Fortuna Düsseldorf). För Robin Quaison och hans Mainz blev det en tung dag. Man föll med 3-0 borta mot Freiburg. Forwarden spelade hela matchen. Det gjorde även vänsterbacken Oscar Wendt för Borussia Mönchengladbach, som fick med sig en poäng (0-0) hemma mot Schalke 04.