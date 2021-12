Nobbar Haaland - av respekt för Lewandowski: "Han är världens bästa anfallare"

Erling Haaland, 21, förväntas lämna Borussia Dortmund i sommar och jagas av flera toppklubbar i Europa. Nyligen uttalade sig norrmannens agent, Mino Raiola om framtiden för stjärnanfallaren.

- Kanske i sommar, kanske sommaren efter. Men det finns en stor chans att han lämnar i sommar. Erling kommer att ta nästa steg. Bayern, Real Madrid, Barcelona, ​​​​Manchester City - det är de stora klubbarna han kan ansluta till, sa Raiola då till Sport1.

Men någon övergång till Bundesliga-rivalen Bayern München blir det inte för Haaland. Det menar i alla fall klubbens tidigare vd Karl-Heinz Rummenigge.

- Bayern kommer inte att värva Haaland. Inte bara av finansiella skäl utan också av respekt och uppskattning för Robert Lewandowski, som är världens bästa nummer nio (anfallare), säger Rummenigge till Bild.

Robert Lewandowski har sprutat in mål i Bayern-tröjan och ifjol slog han Gerd Müllers målrekord efter att ha gjort 41 ligamål under en och samma säsong. Sprutar in mål gör även Erling Haaland, som har ett facit på smått osannolika 74 mål samt 27 assist på 77 matcher i Dortmund-tröjan.