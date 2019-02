Nya problem för Forsberg - har knäkänning

Mot Stuttgart i helgen gjorde Emil Forsberg sin första start i ligan för RB Leipzig sedan i oktober, efter att ha haft ljumskbekymmer under en längre tid. Men nu har nya problem uppstått för den offensive mittfältaren. Bundesliga-laget skriver nämligen på Twitter att 27-åringen körde löpning på egen hand under tisdagen, eftersom han har knäkänningar.

Forsberg har gjort sju starter och tre inhopp i ligan den här säsongen.

Injury news:@emilesmithrowe and @doudouhaidara04 are training individually 💪@eforsberg10 (knee) is running laps 🏃‍♂️



🔴⚪ #DieRotenBullen #RBLTSG pic.twitter.com/soc39eo3DD