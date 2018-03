Landslagsanfallaren Christoffer Nyman ser ut att ha hittat rätt efter en säsong präglad av skadeproblem. I mötet med Jahn Regensburg i början av mars kom första målet efter comebacken för Nyman – och på söndagen slog han till på nytt.

Braunschweig hemmabesegrade Duisburg med 3-2 och just Nyman stod både för ett mål och en assist. Nyman inledde målskyttet redan efter en dryg kvart då han tog sig förbi en försvarare i straffområdet och petade in 1-0 för hemmalaget med vänsterfoten. Strax innan halvtidsvilan hittade han sedan fram till Abdullahi Suleiman som fri med målvakten placerade in 3-0. Söndagens mål innebär att Nyman nu gjort fem ligamål på 19 matcher i 2. Bundesliga.

Christoffer Nyman togs av förbundskapten Janne Andersson i torsdags ut till landskamperna mot Chile och Rumänien den 24 och 27 mars.