Nytt inhopp för Forsberg - assisterade till sista målet

I söndags gjorde Emil Forsberg comeback på planen efter tre och en halv månads frånvaro på grund av skadeproblem. Svensken hoppade in mot Fortuna Düsseldorf och fick cirka 20 minuter på planen.

Under fredagskvällen fick Forsberg på nytt ta rollen som inhoppare. Mittfältaren ersatte Matheus Cunha tio minuter från slutet i mötet med Hannover på bortaplan. Det skulle inte dröja många minuter förrän Forsberg klev in i handlingen. Svensken slog en fin hörna som Willi Orban nickade in till slutresultatet 3-0, det var den ungerske backens andra mål för kvällen.

Forsberg var också nära att själv bli målskytt kort därefter. Mittfältaren fick ett öppet läge i straffområdet, men avslutade precis utanför stolpen.