Officiellt: Bayern München värvar Tel

Bayern München gjorde under tisdagen klart med en ny offensiv värvning - forwarden Mathys Tel, 17, från Rennes. 17-åringen, som har sju Ligue 1-matcher på cv:t, har skrivit på ett kontrakt med den tyska storklubben till sommaren 2027.

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano betalar Bayern München 20 miljoner euro, drygt 208 miljoner kronor i fast avgift, samt runt 8,5 miljoner euro, drygt 89 miljoner kronor i olika bonusar för att få in spelaren.

- Mathys Tel är en av de största talangerna i Europa. Han är en väldigt kvick, teknisk och mångsidig anfallare, säger Bayern-toppen Hasan Salihamidzic i en kommentar på den tyska storklubbens hemsida.

Tel är i sin tur också glad över övergången.

- Bayern är ett av de bästa lagen i världen. Jag ser väldigt mycket fram emot den här utmaningen och jag kommer att ge allt för den här klubben.

Nyligen uttalade sig även Bayern München-tränaren Julian Nagelsmann positivt om Tel och såg till att höja förväntningarna på talangen.

- En dag kan han bli en av de bästa anfallarna, det är vår plan. Han kan bli en världsklasspelare. Jag har en bild av att han en dag kommer att göra 40 mål, sa Nagelsmann enligt den tyska tidningen Bild.

- Kanske kan han göra tio mål den här säsongen, då skulle vi vara glada, fortsatte tränaren.

Förra säsongen gjorde Tel tio matcher med Rennes A-lag.

