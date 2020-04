Officiellt: Bayern München värvar tysk landslagsforward

Bayern München har redan börjat sätta truppen inför kommande säsong. Sedan tidigare står det klart att den svenska landslagsbacken Hanna Glas kommer att spela för klubben nästa säsong och nu har man gjort klart med ytterligare ett nyförvärv.

På sin hemsida meddelar Bayern München att Klara Bühl, 19, kommer att spela i klubben från och med nästa säsong. Den tyska landslagsspelaren ansluter från Freiburg och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 2022.

- Mina förväntningar är enorma. Klubbens förändring ger mig två spännande utmaningar: å ena sidan flyttar jag från mina föräldrar, å andra sidan ser jag fram emot att spela i ett lag med stor kvalitet och mycket individuell klass, säger hon i en kommentar på klubbens hemsida.

Welcome to #FCBayern, Klara Bühl! 🔴⚪



The 19-year-old Germany Women's striker joins from Freiburg and has signed a two-year deal with the @FCBfrauen ✍️#MiaSanMia pic.twitter.com/cgCMjCrh7I