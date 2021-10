Officiellt: Efter fiaskot - tar över ny Bundesliga-klubb

Sist i Champions League-gruppspelet och endast nio poäng på nio omgångar i Bundesliga. Efter tre raka förluster fick Mark van Bommel lämna Wolfsburg förra veckan, och nu har klubben presenterat en ny huvudtränare.

Under tisdagen blev det klart att den förre Werder Bremer-tränaren Florian Kohfeldt tar över Wolfsburg. 39-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2023.

Ifjol fick Kohfeldt sparken från Werder Bremen i slutskedet av säsongen, då klubben åkte ur Bundesliga.

Härnäst för Wolfsburg väntar ett bortamöte med Bayer Leverkusen på lördag.

Welcome to the Wolves, coach! 🐺💪