Officiellt: Efter Nagelsmann - RB Leipzig presenterar ny tränare

RB Leipzig meddelade nyligen att chefstränaren Julian Nagelsmann lämnar klubben för att ta över som ny huvudtränare i Bayern München. Sedan dess har det spekulerats om vem som kan komma att ersätta Nagelsmann.

Nu står det klart att den amerikanske tränaren Jesse Marsch tar över som ny huvudtränare i Leipzig med ett kontrakt till sommaren 2023. Han ansluter närmast från Red Bull Salzburg, men har även varit assisterande tränare i RB Lepzig tidigare, precis som huvudtränare i Montreal Impact och assisterande förbundskapten för USA:s A-landslag.

Marsch inleder den 1 juli i år sitt arbete i den tyska storklubben, som för närvarande är på andra plats i Bundesliga. Emil Forsberg spelar sedan tidigare i klubben.

