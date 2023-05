Officiellt: Flera spelare lämnar Dortmund

Felix Passlack, Mahmoud Dahoud, Anthony Modeste, Luca Unbehaun och Raphael Guerriero lämnar Borussia Dortmund. Det står klart under söndagen.

Felix Passlack är klar för Bochum inför kommande säsong. Mahmoud Dahoud väntas skriva på för Brighton och flytta till England.

För de övriga tre är framtiden oklar. Det kommer i vilket fall inte bli i Borussia Dortmund de spelar under nästa säsong.

"Minnen jag skapade här har lärt mig mycket om mig själv på planen, men också hjälpt mig mycket att förstå vad jag verkligen älskar med fotboll. Jag kommer aldrig att glömma känslan av att spela för den här klubben och försvara BVB:s färger", skrev Guerriero via Instagram under söndagskvällen.

Annons

Anthony Modeste värvades in sent under sommarfönstret som en kortsiktig ersättare till Sebastien Haller som drabbades av testikelcancer. Haller har återhämtat sig från det och tagit sig tillbaka. Att fransmannen som kom från Köln nu lämnar Borussia Dortmund är ingen överraskning.