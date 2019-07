Officiellt: Gyökeres lämnar Brighton på lån - går till tyska andraligan

Viktor Gyökeres tillhör Premier League-klubben Brighton & Hove Albion, men lånas nu ut för hela säsongen 2019/20 till tyska kultklubben St Pauli, en kultklubb som hör hemma i Hamburgs nöjeskvarter.

- Jag är väldigt glad över att få komma till St Pauli. Jag kommer fortsätta jobba hårt och försöka att lära känna mina nya medspelare och det nya spelsättet så snabbt som möjligt, säger Gyökeres i en kommentar på klubbens hemsida.

St Paulis sportchef Andreas Bornemann är glad över värvningen.

- Vi är väldigt glada. Viktor är en ung, talangfull spelare som i början av åren tog sig hela vägen in i det svenska A-landslaget, säger Bornemann.

Gyökeres skrev tidigare i år på ett treårskontrakt med Brighton till sommaren 2022. Han kom till den engelska klubben från Brommapojkarna i januari 2018. Gyökeres var i vintras uttagen i Janne Anderssons januariturné-landslagstrupp.

St Pauli inleder ligasäsongen på måndag med att möta Arminia Bielefeld på bortaplan.

