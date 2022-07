Officiellt: Haller klar för Borussia Dortmund

Senaste tiden har Ajax-forwarden Sébastien Haller ryktats vara aktuell för en flytt till Bundesliga och Borussia Dortmund, som är på jakt efter en ersättare till Erling Braut Haaland. Nu är övergången officiell.

På onsdagen meddelar Dortmund att Haller är klar för klubben. 28-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till juni 2026.

- Vi är väldigt nöjda med att kunna värva Sébastien Haller - en rutinerad forward som nyligen stod för en sensation i Champions League, men som också känner till Bundesliga och redan har visat sin klass och högkvalitativa avslutsförmåga, säger sportchef Sebastian Kehl till klubbens hemsida.

Förra säsongen stod Haller för 34 mål på 42 matcher i Ajax-tröjan, varav elva av målen gjorde på åtta matcher i Champions League. Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano betalar Dortmund omkring 35 miljoner euro, motsvarande drygt 370 miljoner svenska kronor, för att köpa loss forwarden.

Sébastien Haller fostrades i AJ Auxerre. 28-åringen har även representerat Utrecht, Eintracht Frankfurt samt West Ham i karriären.

