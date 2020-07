Officiellt: Jättetalangen klar för Borussia Dortmund

Jude Bellingham har under senaste tiden varit ryktenas man i Europa. Den engelske mittfältstalangen har under den här säsongen varit ordinarie i Birmingham City i Championship och stått för fyra mål och tre assist på 39 ligamatcher, vilket resulterat i spekulationer om en flytt till en lite större klubb.

Nu meddelar Borussia Dortmund att talangen är klar för klubben, och att han skrivit på ett "långtidskontrakt".

- Jag kan inte tacka Birmingham City nog för vad den klubben gjort för mig, inte bara den gångna säsongen utan sedan jag kom till klubben som sjuåring. Nu är jag otroligt ladddad över att komma till en av de största klubbarna i Europa, säger Bellingham i en kommentar på klubbens hemsida, och fortsätter:

- BVB:s sätt, inte minst i hur man hjälper unga spelare bli bättre, har gjort att jag och hela min familj fick ett enkelt beslut att fatta. Jag kan knappt vänta på att få spela i en av de vackraste arenorna i världen, förhoppningsvis så snart som möjligt inför över 80 000 åskådare igen.

BVB:s sportchef Michael Zorc är glad över värvningen.

- Han har en enorm potential, som vi under de kommande åren ska utveckla tillsammans med honom, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

Enligt trovärdige journalisten Fabrizio Romano, som bland annat jobbar för Sky Sports, är övergångssumman på 23 miljoner euro, drygt 238 miljoner kronor.

Bellingham är fostrad i Birmingham City och gjorde så sent som i slutet av augusti i fjol debut för klubbens A-lag i The Championship. Bellingham har representerat flera engelska U-landslag och har bland annat gjort två mål på tre matcher för det engelska U17-landslaget.

