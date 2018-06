Officiellt: Leipzig värvar succétränare från Bundesliga-konkurrent

Hoffenheims tyske tränare Julian Nagelsmann, 30, har tidigare ryktats vara aktuell för att ta över en rad klubbar, däribland Bayern München och Real Madrid. Enligt tyska Bild uttryckte Real Madrid intresse för tysken efter Zinedine Zidanes avsked, men Nagelsmann var, enligt tidningen, inte intresserad av att ta över uppdraget.

Tidigare under torsdagskvällen meddelade Hoffeinheim att Nagelsmann stannar över nästa säsong, men att det blir hans sista i Bundesliga-klubben för den här gången. Nagelsmann har kontrakt med Hoffenheim fram till den 30 juni 2021, men det fanns en bestämmelse i hans avtal om att han har tillåtelse att lämna i förtid, vilket han nu gör efter nästa säsong.

- Jag är skyldig TSG (Hoffenheim) och alla dess anställda, såväl som laget och fansen att vara med under det historiska året, där vi tävlar i Champions League för första gången och inte med ständiga spekulationer om mig och min framtid. Nu vet alla vad som gäller och vi kan professionellt fokusera på de tuffa uppgifterna. Alla vet att jag kommer att göra allt för att nå våra ambitiösa mål fram till den sista timmen av mitt engagemang i klubben, säger tränaren till klubbens hemsida.

Nu har också RB Leipzig, Emil Forsbergs klubb, bekräftat på sin hemsida att man anställt Nagelsmann från och med nästa sommar. Fram till dess kommer sportchefen Ralf Rangnick att agera tillfällig huvudtränare, enligt Kicker.

"På grund av hans nuvarande kontrakt med Hoffenheim kommer Leipzig inte göra något mer uttalande rörande den här överenskommelsen", skriver Leipzig på sin hemsida.

Nagelsmann har skrivit på ett avtal med RB Leipzig fram till sommaren 2023.

OFFICIAL: Julian #Nagelsmann will become RB Leipzig head coach from the 2019/20 season.



