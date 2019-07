Officiellt: Lindahl klar för Wolfsburg

Hedvig Lindahl har tillhört Chelsea de senaste säsongerna, men efter säsongen stod det klart att landslagsmålvakten skulle lämna klubben.

Nu har hon gjort klart med en ny klubbadress: Tyska Wolfsburg, där hon bland annat blir lagkamrat med Fridolina Rolfö.

Hennes avtal med Wolfsburg sträcker sig till nästa sommar.

I en kommentar på Wolfsburgs hemsida säger Lindahl:

- Wolfsburg är en klubb med en bra historik. Jag är hedrar över att få vara en del av ett sådant enastående lag.

- Jag ska göra mitt bästa för att fortsätta göra Wolfsburg framgångsrikt och jag hoppas också på att utvecklas som fotbollsspelare. Och från min tid i Chelsea kan jag ta med mig att om du inte kan vinna mot Wolfsburg, kan du spela med dem.

Wolfsburg har vunnit den tyska ligan tre år i rad.

Looking forward to this new adventure! @VfLWob_Frauen has always been a strong side to play against and as one say, if you can't beat them, you join them. 💪 pic.twitter.com/wjGlFm9X1I