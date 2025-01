Officiellt: St. Pauli värvar Abdoulie Ceesay

För runt en månad sedan uppgav fotbollssajten fotbolldirekt.se att allsvenska nykomlingen Degerfors IF har lagt ett bud på på gambiske forwarden Abdoulie Ceesay, 20, som under senaste tiden öst in mål i estländska Paide.

Sedan kom transfer-specialisten Fabrizio Romano med nya uppgifter om att Bundesliga-klubben St. Pauli väntades värva Ceesay, då samtliga parter sades vara överens om en övergång.

Och så blev det.

Under fredagen presenterar St. Pauli Abdoulie Ceesay. Degerfors går således bet på strikern - som istället blir lagkompis med Eric Smith.

- Jag är glad över att få chansen att få bevisa mig själv i Bundesliga, säger han i ett uttalande på St. Paulis hemsida.

Han fortsätter:

- Jag har fört bra samtal med tränaren och sportchefen, och jag är säker på att St. Pauli är rätt steg för mig.

Ceesay belv noterad för 17 mål och sju assist på 23 matcher med Paide.