Olise i blåsväder - visade långfingret(?) åt supportrar

Bayern München hade inga problem med att avfärda Mainz i den tyska cupens andra omgång. De mesta tyska mästarna vann med 4-0 efter ett hattrick av Jamal Musiala.

Bayerns nyförvärv från Crystal Palace, Michael Olise, blev kvar på bänken under hela matchen.

Fransmannen värmde upp vid sidan av planen och häcklades av Mainz supportrar. I ett videoklipp som cirkulerar på X ser det ut som att mittfältaren svarade med att visa långfingret till läktarna.

Tyska Bild snappade upp klippet och konfronterade Bayern över Olises gest. Bayern svarade med ett uttalande.

"Han (Olise, red. anm.) blev provocerad och fick öl kastat på sig. Han svarade sedan med en gest som inte var stötande."

Det är svårt att bedöma på videoklippet om det faktiskt är Olises långfinger som visas eller om det i själva verket är pekfingret. Det har tidigare skett att spelare som visat långfingret åt supportrar blivit avstängda.

Det tyska fotbollsförbundet DFB har ännu inte uttalat sig i ämnet.

Michael Olise har spelat tolv matcher för Bayern München den här säsongen och svarat för sju mål och tre assist.

Michael Olise showing the middle finger to Mainz fans 😭



He doesn’t care at all😂😂😭



pic.twitter.com/0EpCrfwJqv