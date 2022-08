Oscar Linnér bryter kontraktet med Arminia Bielefeld: "Såg ingen framtid i klubben"

2018 blev Oscar Linnér guldhjälte i AIK.

Efter säsongen 2019 lämnade han klubben för att ta nästa steg i Arminia Bielefeld.

Men det blev inte riktigt som han tänkt sig.

Sedan flytten från Sverige har han fått knapp speltid, både i Bielefeld och under lånesejouren i Brescia förra hösten. I vintras lånade Gif Sundsvall in 25-åringen, men efter en match lämnade målvakten klubben under turbulenta former.

Det har helt enkelt inte gått som Linnér velat.

Nu står han inte längre under kontrakt med någon klubb. Arminia Bielefeld meddelar att parterna går skilda vägar.

Linnér själv bekräftar uppbrottet med 2. Bundesliga-klubben.

- I det här fallet har båda parterna kommit fram till ett gemensamt beslut. Jag såg ingen framtid i klubben och klubben har Stefanos Kapino på ett kontrakt och de hade även möjlighet att plocka in Schalkes förstemålvakt (Martin Fraisl) från förra året. Vi tog ett gemensamt beslut om att jag får gå vidare i jakten på en ny situation, säger Linnér till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag tror att det är nödvändigt för mig. Ända sedan jag skrev på för Bielefeld och hamnade bakom Stefano Ortega - som nu gick till Manchester City och som varit förstemålvakt två år i rad - så har det varit ”mission impossible” för mig att ta mig förbi honom. Jag har trampat vatten i Bielefeld. Jag har försökt med korttidslån, men det är svårt med korttidslån. Det är mycket som ska till för att det ska falla väl ut. Det är komplext. Tyvärr fick jag inte utfallen som jag hade önskat på lånen jag var på. Just nu känns det skönt att kunna avsluta Bielefeld-kapitlet och stå som en fri spelare. Jag kan påbörja ett nytt kapitel, utan att behöva ta hänsyn till Bielefeld.

Efter att Linnér lämnade Gif Sundsvall i vårad tränade han med klubbarna Orlando City i MLS och IFK Norrköping.

Linnér förklarar varför det blev så, och varför han inte tränade med Arminia Bielefeld:

- Bieffekten av situationen med Sundsvall var att jag behövde hålla mig flytande på egen hand under våren. Det hamnade på mig att ha en självdisciplin och lösa en bra träningsmiljö. Jag behövde få träning av hög kvalitet under tiden som jag försökte hitta en lösning med Bielefeld, vilken vi nu lyckats hitta. Jag är tacksam för att jag fick chansen att träna med Orlando och IFK Norrköping. Där fick jag bra träning. Det gör att jag känner mig i slagkraftig form i dag utifrån situationen som har varit. Jag är i god fysisk form och jag är redo att hoppa på nästa utmaning när den dyker upp.

Hur ser du tillbaka på det senaste halvåret?

ANNONS - Det har inte undgått någon att mitt kortidslån till Sverige och Sundsvall inte fick önskad effekt för någon av parterna. Efter uppbrottet där så har jag sagt till mig själv att jag ska utnyttja tiden jag har haft för att ta nästa steg fysiskt och det genom att skapa en bra träningssituation. Det har jag haft i Orlando och Norrköping. Jag tycker att jag tagit steg i min utveckling. Jag har fått leva på ett inre driv om att bli ännu bättre, även om situationen inte varit helt optimal. Jag känner att jag har maximerat det så gott det går, säger Linnér och fortsätter:

- Sedan är det klart att jag önskar att jag hade haft en bättre fotbollssituation, inte bara senaste halvåret, utan sedan jag kom till Bielefeld. Men fotbollsvärlden är mer komplex än vad man tror. Det har varit en väldigt krokig väg ända sedan jag lämnade AIK. Men jag tycker att jag har tagit stora steg i rätt riktning. Det är en period som man har kunnat ta många lärdomar av. Jag är en betydligt mer rutinerad fotbollsspelare nu än innan den här perioden. Det är många situationer som jag behövt handskas med. Sedan är det ett faktum att jag inte spelat så många matcher, förutom träningsmatcher.

Kontraktet med Bielefeld bröts i går, tisdag. Nu siktar målvakten på att ta sig an nästa utmaning.

- Jag har bra grejer på gång för att lösa träningssituation närmaste tiden till dess att jag hittar en ny klubb. Jag kommer fortsatt behöva lösa träningssituationen på egen hand. Nu kommer jag att träna med en klubb som bjudit in mig att hålla i gång där. Jag kan inte säga vilken klubb det är, men det är inte i Sverige. Det är i Tyskland.

Det är inte nära att lösa sig med ett nytt kontrakt?

- Jag har först behövt lösa situationen med Bielefeld. Jag har inte varit en fri spelare förrän nu. Nu sätter den processen (att hitta en ny klubb) i gång. Fördelen för mig nu är att jag tillgänglig efter att transferfönstret stänger den 31 augusti. Alla spelare under kontrakt är otillgängliga efter det medan jag inte är det. Jag kommer att kunna skriva på för en ny klubb om det exempelvis uppstår skadesituationer. Det är en fördel för mig.

Vad siktar du på? Vill du vända hem till Sverige eller vill du stanna i utlandet?

- Jag är ödmjuk inför situationen jag befinner mig i och den krokiga perioden jag har bakom mig. Jag inser att jag behöver vara väldigt öppensinnad. Planen är att vara öppensinnad för eventuella möjligheter som kan dyka upp. Jag ska inte måla in mig själv i ett hörn utan jag ska hålla alla dörrar öppna för att maximera min chans till att få en bra situation. Nästa steg blir viktigt för mig. Det blir lite av ett vägskäl. Jag känner mig stark och i bra form. Förhoppningsvis tar jag en bra väg framåt som leder till nya höjder Det handlar om att träffa rätt den här gången. Gör jag inte det får jag det jobbigare att komma framåt, avslutar Linnér.