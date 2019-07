Pizarro ser slutet på karriären: "Ganska säkert att det här blir mitt sista år"

Peruanen Claudio Pizarro, 40, har en lång karriär bakom sig. Han har bland annat representerat Bayern München, Chelsea och Köln. Förra sommaren återvände han till Werder Bremen och det kommer nog bli hans sista anhalt i karriären. Anfallaren meddelar att han troligtvis lägger skorna på hyllan efter kommande säsong.

- Det är ganska säkert att det här blir mitt sista år. Jag har pratat med alla och det känns ganska bra, men nu är det nog. Jag vill gå till Europa med Werder under min sista säsong. Då skulle jag bli ganska lycklig, säger han enligt Werder Bremens Twitterkonto.

Pizarro har under sin karriär bland annat vunnit Champions League en gång och bärgat den tyska cup- och ligatiteln vid sex tillfällen.

"This is my last year, I'm quite sure. I've spoken with everyone. I'm feeling quite good, but it's enough now. I want to get into Europe with Werder in my final season. Then I'd be quite happy."