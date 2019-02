Positivt besked för Coman - kan spela mot Liverpool

Kingsley Coman var en högst bidragande orsak till att Bayern München vann mot Augsburg under fredagen då fransmannen gjorde två mål i 3-2-segern. Men i slutet av matchen tvingades den skadedrabbade yttern att kliva av planen med en lindad vänsterfot. Efter matchen var det oklart hur illa läget var med Coman.

- Kingsley kommer att undersökas i morgon och då vet vi mer. Jag hoppas att han är tillgänglig för oss på tisdag, sa tränaren Niko Kovac enligt Bayern Münchens Twitter-konto.

Nu har Bayern München, Kovac och Coman fått glädjande besked. På sitt Twitterkonto meddelar klubben att yttern är redo för spel mot Liverpool i Champions League.

"Goda nyheter! Läkarna har gett Kingsley Coman grönt ljus till att möta Liverpool på tisdag", skriver klubben på Twitter.

Good news! The doctors have given Kingsley #Coman the all clear to face @LFC on Tuesday 🙏#FCAFCB #LFCFCB pic.twitter.com/gRSW1pxKIP