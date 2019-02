Quaison målskytt - men Mainz föll stort mot Leverkusen

Robin Quaison fortsätter att göra mål för sitt tyska klubblag Mainz. Under fredagen kvitterade han hemma mot Bayer Leverkusen, tio minuter in i första halvlek. Den förre AIK-spelaren stötte in bollen från nära håll på hörna, men efter kvitteringsmålet tappade Mainz allt.

Efter första halvlek var ställningen 4-1 till Leverkusen och i den andra fastställde Julian Brandt slutresultatet till 5-1 då han nätade för andra gången under kvällen.

Quaisons mål var hans femte för säsongen.

Isaac Kiese Thelin fanns inte med i Leverkusens trupp.