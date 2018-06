Förra säsongen gjorde Robin Quaison fyra mål och en assist på 24 Bundesliga-matcher. Nu har han inlett försäsongen inför det kommande året med Mainz. Under lördagen spelade laget sin första träningsmatch.

Mainz mötte ett lag som spelar långt ner i det tyska seriesystemet, Phönix Schifferstadt, och vann med 12-0.

Då gjorde svenske Quaison hattrick.

The scoreline sounds pretty impressive, dozen't it? #Quaison completes his hat-trick ⚽⚽⚽



