Returen mellan Bayern och Chelsea hotad - kan spelas utan publik

Italien har drabbats hårt av Coronaviruset och under måndagskvällen meddelade den italienska regeringen, genom premiärministern Giuseppe Conte under en presskonferens, att all sport, inklusive Serie A, stoppas under den kris som just nu råder i landet. Detta till tidigast 3 april. Nu kan viruset även påverka Champions League-matcher runt om i Europa.

I första mötet mellan Bayern München och Chelsea besegrade det tyska storlaget Chelsea med 3-0 inför ett fullsatt Stamford Bridge. Returen spelas 18 mars på Allianz Arena i Tyskland men nu kommer uppgifter som pekar på att mötet kan spelas inför tomma läktare.

Det är tyska Bild som skriver att Tysklands hälsominister, Jens Spahn, rekommenderar att stänga dörrarna till sportevenemang där fler än 1000 personer kan tänkas närvara.

Tidningen skriver även att ett beslut kommer att tas under ett kabinettmöte under tisdagen.