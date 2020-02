Rösler nära att ge MFF:s motståndare en käftsmäll

Nyligen tog den förre Malmö FF-tränaren Uwe Rösler över Fortuna Düsseldorf. Klubben jagar nytt kontrakt i Bundesliga.

I sin första ligamatch blev det kryss för Rösler, efter att hans lag åkt på ett sent baklängesmål, och även andra ligafajten slutade i en poäng. Under lördagen tog Düsseldorf sig an Malmös kommande motståndare i Europa League (sextondelsfinalmatcher 20 och 27 februari) på bortaplan.

Redan i den 13:e minuten tog också gästerna ledningen, genom Matthias Zimmermann. Och i den 48:e minuten blev Wolfsburgs Marin Pongracic utvisad. Men bara två minuter senare lyckades hemmalaget kvittera till 1-1.

Röslers mannar försökte sedan få in ett avgörande 2-1-mål, men förgäves. Laget saknade inte chanser, för bland annat var mittbacken Mathias Zanka Jörgensen nära att peta in bollen i nät från nära håll mot slutet av matchen.

Wolfsburg och dess tränare Oliver Glasner är pressat just nu. Glasner har rapporterats sitta löst.