Samstämmiga uppgifter: Uniteds hopp om Sancho lever

Följetongen kring Jadon Sancho, 20, verkar aldrig ta slut. Borussia Dortmunds guldklimp har under en längre tid kopplats ihop med en flytt till framför allt Manchester United, men har samtidigt senaste tiden också sett ut att bli kvar i Dortmund, åtminstone över den kommande säsongen. Detta då Dortmund-sportchefen Michael Zorc i början av augusti bekräftade att Sancho skrivit på ett nytt avtal med klubben till sommaren 2023.

- Redan förra sommaren anpassade vi Sanchos lön efter hans insatser. I samband med det förlängde vi hans kontrakt till 2023, sa Zorc på klubbens Twitter-konto och fortsatte:

- Vi planerar att ha Jadon Sancho i vårt lag den här säsongen. Det är det slutgiltiga beslutet. Jag tror att det är svaret på alla frågor.

Men nu har spekulationerna kring engelsmannens framtid tagit fart igen.

BBC rapporterar, precis som engelska tidningarna The Guardian, The Independent och The Telegraph, att United sedan tidigare är överens med spelaren om de personliga villkoren, samtidigt som klubben nu även är överens med Sanchos rådgivare om en övergång. Dock återstår fortsatt för United att komma överens med Dortmund om en affär.

Enligt uppgifterna kan fortsatt inte Dortmund tänka sig en övergångssumma på mindre än 100 miljoner pund, drygt 1,1 miljarder kronor.

Sancho lämnade sommaren 2017 Manchester Citys akademi för spel i Borussia Dortmund och är sedan dess noterad för 30 mål och 38 assist på 78 matcher i Bundesliga, samt för tre mål och tre assist på 15 matcher i Champions League och ett mål på fem matcher i tyska cupen, precis som ett mål och en assist på en match i den tyska supercupen.

På meritlistan finns även två mål på 13 A-landskamper med Englands A-landslag.