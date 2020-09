Schalke-back spottade mot Augustinsson - ber nu om ursäkt: "En olycka"

Schalke 04-backen Ozan Kabak spottade under lördagen mot Ludwig Augustinsson efter en duell på planen när Schalke föll med 3-1 mot Augustinssons Werder Bremen i Bundesliga. Augustinsson märkte inte när Kabak spottade mot honom under matchen, men kritiserade efteråt motståndarens agerande.

- Det är inte trevligt, det har inget att göra med fotboll. Jag märkte inte det. I slutändan fick han ett rött kort och vi vann, sa svensken till tyska Sky.

Nu går Kabak ut på Twitter och ber om ursäkt till den svenske landslagsbacken.

"Jag vill uppriktigt be om ursäkt till Ludwig Augustinsson. Det var inte min intention, det var en olycka. Jag siktade inte på honom, tv-vinkeln ger en vilseledande bild av händelsen. Jag har aldrig gjort så tidigare och kommer aldrig att göra så i framtiden, då det är osportsligt. Det var väldigt olyckligt", skriver han på Twitter.

Han fortsätter:

"Men oavsett, jag ber om ursäkt till Ludwig".

Kabak blev inte bestraffad för att han spottade mot Augustinsson, men blev däremot utvisad i andra halvan av matchen. Ännu är det inte klart om han bestraffas för spottloskan i efterhand.

I wish to sincerely apologize to Ludwig https://t.co/dlxr7akHrw was not my intention, it was an accident.I did not aim at him, the TV angle gives a deceptive view of the incident.I never did that before and won’t do it IN THE FUTURE, as it’s unsporting. This was very unlucky.