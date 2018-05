Schalke stänger av stjärnan från match och träning: "Vi kan inte tolerera sånt beteende"

Max Meyer har gått från Schalkes ungdomslag upp till en hyllad stjärna i A-laget. Men nu har relationen mellan spelaren och klubben brakat samman totalt. 22-åringen har inte velat förlänga sitt kontrakt och i förra veckan bekräftade klubben att Meyer kommer att lämna när hans kontrakt går ut i sommar. "Allt har varit vänskapligt", sa klubbens sportchef Christian Heidel då. Men så låter det inte längre.

Mittfältaren, som kopplats ihop med bland annat Arsenal, Liverpool och PSG, gick till hård kritik mot klubben i en intervju med Bild. Meyer hade kritiserats av Schalkes president Clemens Tonnies för att inte vela förlänga för att han jagade pengar.

- Jag har aldrig brytt mig om pengarna, annars hade jag accepterat det förbättrade budet. Det är därför jag tycker att det är en röra att Clemens Tonnies säger i tv att det bara handlade om pengarna. Jag ville bara inte stanna i Schalke och jobba under Heidel. Det handlar bara om det. På sistone känns det som mobbing mot mig, sa Meyer i Bild-intervjun.

- Jag ville inte gå ut och prata. Jag har bara fått nog av att alltid läsa något om mig själv, men varken Heidel eller Tonnies har pratat med mig. Nu kan de läsa om hur de två senaste åren varit för mig i Schalke.

Efter Meyers intervju reagerar Schalke nu starkt. Klubben meddelar att stjärnan stängs av.

"Max Meyer kommer inte längre att medverka i A-lagsträning eller framträda för klubben den här säsongen. Hans kontrakt med Schalke 04 går ut i slutet på säsongen", skriver klubben i ett uttalande på sin hemsida.

- Vi kan inte tolerera såna uttalanden och sånt beteende. Vi är mest upprörda över hans anklagelser om mobbing, som vi starkt nekar till, än hans osanna anklagelser. Schalke 04 har alltid betett sig korrekt mot Max Meyer., säger sportchefen Christian Heidel.

