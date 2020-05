Seger i toppmötet för Leverkusen - supertalangen hjälte med dubbla mål

Ett på förhand hyperintressant toppmöte mellan en säregen offensiv och en säregen stjärna väntade under lördagen. Men kartongpubliken till trots på Borussia-park lyckades inte offensiva Borussia Mönchengladbach överglänsa Kai Havertz Bayer Leverkusen.

Efter succéstarten senast, där Gladbach tog ledningen efter strax under 40 sekunder, fick man under inledningen känna på det omvända – ett tidigt baklängesmål. I en rapp omställning landade slutligen bollen hos Kai Havertz, som enkelt och rullade in matchens första mål.

Ju längre matchen led, desto större grepp fick hemmalaget om den, men det var inte mängder av målchanser som kunde återges när domare Storks förkunnade att den första halvleken var till ända. Istället var det de rödklädda gästerna som var närmast att måla på nytt. I en sekvens hade både Havertz och Kerem Demirbay superlägen att utöka, men ingen av de två lyckades få in bollen. Istället för två skilde endast ett mål lagen inför matchens andra akt.

I jämförelse med hur den första halvleken inleddes var det i den andra ombytta roller. Istället för tidigt bortamål var kvitteringen i den 52:a matchminuten ett faktum. På passning från fransosen Alassane Pléa tog målsprutan Marcus Thuram emot bollen och sköt in 1-1. Det var återigen likaläge i Mönchengladbach, men Leverkusen-målet väntade inte.

Genom att fälla Karim Bellarabi i straffområdet gav första aktens syndabock, Nicholas Elvedi, domare Storks anledning att döma straffspark. Stegade upp vid elva meter gjorde talangfulle Havertz, men denna gång var utgången inte fullt lika säker. Med nöd och näppe lyckades tysken få in bollen – ledningen var återtagen.

I slutskedet av matchen fick dessutom Sven Bender skriva in sig i målprotokollet. På nick fastställde han slutresultatet 3-1.

I nästkommande ligaomgång möter Borussia Mönchengladbach bottenplacerade Werder Bremen, med förhoppningsvis Ludwig Augustinsson tillbaka i matchtruppen. Segrande Leverkusen ställs å sin sida mot Wolfsburg på bortaplan.