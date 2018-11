Skadeoro för Bayern - Lewandowski dras med knäproblem

Bayern Münchens anfallsstjärna Robert Lewandowski spelade från start för sitt polska landslag mot Tjeckien i torsdags. Anfallaren spelade 90 minuter, men gick mållös av planen när Polen föll med uddamålet, 0-1.

Nu har han dessutom lämnat landslagssamlingen och finns inte med i tisdagens möte med Portugal.

På sin hemsida meddelar Bayern att Lewandowski är tillbaka på tysk mark. Under tisdagen tränade han på egen hand på grund av en knäkänning.

En spelare som däremot gjorde comeback i full träning var Kingsley Coman. Den franske yttern skadade sig tidigt på säsongen men när under tisdagen fanns med och tränade för fullt med laget.

Bayern har haft en trög start på årets säsong i Bundesliga. Efter elva spelade omgångar ligger man trea, fem poäng bakom Dortmund, som man föll mot i den senaste omgången.

