Skrälldag i Bundesliga - första gången på 18 år

Det var en tung lördagseftermiddag för topplagen i Bundesliga. Tabellettan Bayern München tappade 2-0 till 2-3 hemma mot bottenlaget Bochum, delvis på grund av João Palhinhas utvisning vid ställningen 2-1 i slutet av första halvlek.

Ypperligt läge för tabelltvåan Bayer Leverkusen att knappa in på Bayern i toppen, med andra ord. Men Leverkusen gick också på pumpen: 0-2 hemma mot Werder Bremen.

Borussia Dortmund har det desto tyngre och ligger bara tia i Bundesliga. I eftermiddag blev det förlust med 0-1 hemma mot Augsburg. Daniel Svensson missade matchen på grund av skada.

Det är första gången sedan säsongen 2006/07 som Bayern, Leverkusen och Dortmund förlorar i samma Bundesliga-omgång. Dessutom är det första gången någonsin i ligans historia som alla tre lag förlorar på hemmaplan i samma omgång, skriver statistiktjänsten Opta.

