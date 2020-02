Sky: Jadon Sancho lämnar i sommar - United intresserat

En jätteövergång inom den europeiska toppfotbollen kommer att bli verklighet till sommaren. Det rapporterar tyska Sky. Jadon Sancho lämnar nämligen Borussia Dortmund i det kommande transferfönstret, uppger tv-kanalen.

Manchester Evening News uppgav tidigare under onsdagen att Manchester United planerar för minst tre nyförvärv till nästa säsong och enligt tyska Sky är just Premier League-jätten intresserat av den 19-årige britten.

Daily Mirror skriver att Sancho värderas till 120 miljoner pund (1,5 miljarder kronor).

Sancho har ett kontrakt med Dortmund som löper fram till sommaren 2022.

Den förre Manchester City-spelaren flyttade till Tyskland sommaren 2017 och har på 84 matcher för Dortmund gjort 29 mål och 40 assist.

