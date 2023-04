Sky: Sadio Mané förväntas be om ursäkt - kan straffas med avstängning

Känslorna svallade över i Bayern Münchens omklädningsrum efter förlusten mot Manchester City i Champions League.

Under onsdagen rapporterade Bild att Leroy Sané och Sadio Mané hamnat i slagsmål och lagkamrater fick sära på stjärnorna.

Sky-reportern Florian Plettenberg menar på att Bayern München måste "sätta ett exempel" i hur man tänker straffa Sadio Mané. En bot skulle enligt Plettenberg vara alldeles för milt.

- I Thomas Tuchel har de en tränare som inte accepterat det. Jag tror inte på Sadio Manés framtid i Bayern efter sommaren.

Enligt reportern finns det nu ett starkt motstånd mot Mané i spelartruppen.

- Det finns många spelare som är kritiska mot Mané. De räknar med att han inte längre kommer att spela i Bayern München.

Plettenberg rapporterade under torsdagsförmiddagen att Sadio Mané dykt upp träningsanläggningen med ett stort leende. Han väntas också be om ursäkt inför truppen under dagen.

Tänkbara bestraffningar för Sadio Mané enligt tysk media är böter, avstängning eller till och med, i värsta fall sparken.