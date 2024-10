Smiths succé - slog till med drömmål mot Dortmund

Eric Smith kom till St. Pauli från Gent under sommaren 2021 och har därefter varit med och fört upp kultklubben till den tyska högstaligan. Där har 27-åringen sedan varit fortsatt given i lagets centrallinje och under fredagen kom Smiths första nätkänning i Bundesliga.

St. Pauli gästade då Borussia Dortmund och hamnade i ett underläge efter att Remy Bensebaini nickat in matchens första mål i den första halvlekens slutskede.

Men med en knapp kvart kvar klev Smith fram, och det med besked.

St. Pauli skickade in ett inlägg i offensivt straffområde. Detta nickades undan av hemmaförsvaret, men på andrabollen kom en framskenande Smith först in i situationen.

Annons

Han tryckte då av på ett tillslag och fick på en riktig drömträff med sin sträckta vrist. Bollen susade sedan upp i krysset bakom en chanslös Gregor Kobel i hemmamålet.

"Eric Smith tar fram hammaren och gör mål!", skrev Bild om målet.

Någon hjälteroll blev det dock inte för Smith denna gång. I matchens slutskede kunde nämligen Dortmunds Serhou Guirassy nicka in det matchavgörande 2-1-målet och därmed frälsa hemmalaget.

Smith kan dock ta med sig ett välkommet formbesked. Han tvingades nyligen lämna återbud till det svenska landslagets samling på grund av en skada.

Startelvor:

Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini - Groß, Can - Malen, Brandt, Sabitzer - Guirassy.

St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Wagner, Treu - Afolayan, Eggestein, Guilavogui.