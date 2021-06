Spelade under falsk identitet - nu straffas Bundesliga-spelare med avstängning

Stuttgarts stjärna Silas Katompa Mvumpa spelade under flera år med falsk identitet och gick nyligen ut med sin rätta identitet, då han berättade att han under press från sin tidigare agent tvingats spela med den falska identiteten Silas Wamangituka sedan han lämnade hemlandet Kongo. Vidare slår Stuttgart fast på sin hemsida att Katompa Mvumpas riktiga ålder är 22.

Nu straffas han. Det tyska fotbollsförbundet meddelade under fredagen att Katompa Mvumpa stängs av i tre månader, samtidigt som han måste böta 30 000 euro (cirka 300 000 kronor).

"Den tyska idrottsdomstolen har ställt Silas Katompa Mvumpa i ett domarförfarande efter anklagelser från det tyska fotbollsförbundet om osportsligat uppträdande dömt spelaren till en tre månaders avstängning. Dessutom måste anfallaren betala 30 000 euro i böter", skriver idrottsdomstolen i ett uttalande under fredagen.

Det innebär att han nu är avstängd till och med 11 september i år. Katompa Mvumpa är, å andra sidan, korsbandsskadad och hade inte förväntats spela innan den 11 september oavsett. Han noterades under den gångna säsongen för elva mål och fem assist på 25 framträdanden för Stuttgart i Bundesliga.

ℹ️ VfB striker Silas Wamangituka recently made it known to the club that he had been the victim of manipulation by his former player agent and that Wamangituka is not his real name. #VfBhttps://t.co/b2n8W0H9LE