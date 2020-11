St. Pauli vill bli en mer hållbar klubb - tar fram egna matchtröjor: "Häftigt och helt rätt"

För en vecka sedan meddelade 2. Bundesliga-klubben St. Pauli att man avslutar samarbetet med Under Armour, som har tillgodosett klubben med match- och träningskläder sedan 2016. Anledningen till beslutet? Klubben har sedan 2018 letat efter en klädleverantör som kan uppfylla klubbens krav gällande hållbarhet.

Men efter att ha misslyckats med att hitta en sådan leverantör meddelade St. Pauli i söndags att de från och med nästa säsong kommer att ta fram egna matchtröjor som ska präglas av just hållbarhet.

Under mottot: "Om du vill få något gjort, gör det själv" har St. Pauli nu satt som mål att producera den mest hållbara lagsportkollektionen i världen med sitt eget DIY-märke. Genom att nu ta fram sina egna dräkter uppfyller klubben även medlemmarnas önskan om att fortsätta sträva efter hållbarhet.

"Sökandet efter nya vägar har alltid varit St. Paulis kännetecken. Med vår egen kollektion följer vi vår egen väg. Styrkan i en medlemsstyrd klubb återspeglas i genomförandet av våra medlemmars idéer. DIY, eller do it yourself, är precis vad St. Pauli handlar om. Att inte klaga, utan att göra det bättre själv", skriver klubbens president Oke Göttlich i ett uttalande.

Sedan förra sommaren tillhör den tidigare Blåvitt-spelaren Sebastian Ohlsson St. Pauli – och han tycker att initiativet är helt rätt.

- Jag tycker det är en bra och intressant grej. Miljöproblem är ett stort problem vi har i världen, om man som fotbollsklubb kan vara med och påverka tror jag det är viktigt, för vi är en förebild för många. Om man kommer fram till att man kan göra det bättre själv, varför inte?, säger han till Fotbollskanalen.

St. Pauli är bland annat känt för sina sociala projekt i samhället. Hur det är att spela för en klubb som ofta lyfts fram när det kommer till ställningstaganden?

- Jag tycker det är häftigt och helt rätt, att man som klubb kan ta ställning i viktiga frågor, framför allt när det kommer till mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, då tycker jag man ska göra det. För mig är inte det politik, det är många som är rädda för att klubbarna inte ska ta politisk ställning, men alla människors lika värde och mänskliga rättigheter är för mig inte kopplat till politik, säger Ohlsson.

Hur märker du som spelare av det, allt som klubben står för?

- Nu är det inte så mycket sådant med anledning av pandemin, men annars blir det en del sociala projekt som man är ute på. Och fansen har, i stort sett, olika initiativ till varje match. Nu var det längesedan, men något så enkelt som att vi har en regnbågsfärgad lagkaptensbindel och regnbågsfärgade hörnflaggor – och att det runt omkring på arenan står att man är för HBTQ och liknande. Det finns flera exempel.

Den nya kollektionen kommer att vara tillgänglig från och med maj nästa år, men hemmatröjan för nästa säsong kommer att vara ute till försäljning innan jul.