Statistiken visar: De springer mest i Bundesliga

I den tyska ligan är det gott om spelare som springer en bra bit mer än en mil per match.

Men när Kicker har tittat närmare på exakt hur långt de som springer mest i ligan tillryggalägger under en match är det bara en som når över 13 kilometer: Hertha Berlins Vladimir Darida, som löper 13,10 kilometer per match i snitt. Totalt har han under den nuvarande säsongen sprungit 231,66 kilometer.

Den 29-årige tjecken har spelat för Hertha sedan 2015 och spelar vanligtvis på centralt mittfält i huvudstadsklubben.

Tvåa på listan är Bayern Münchens Joshua Kimmich på 12,63 kilometer per match i snitt. Kimmich har även med sig Thomas Müller från FC Bayern på topp tio-listan.