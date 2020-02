Stormvarning i Europa – Rührderby en av flera matcher som ställs in

Stormen Ciara drar runt i Europa. Nu ställs flera matcher på kontinenten in. Bland annat Rührderbyt mellan Borussia Mönchengladbach och Köln, samt Londonderbyt i WSL mellan Tottenham och Arsenal.

Under söndagen förväntas stormen Ciara att dra in över Sverige, vilket har gjort att SMHI har utfärdat en klass 2-varning för delar av södra Sverige. Stormen har redan dragit in över delar av Europa och nu får det påverkan på helgens ligaomgångar.

Under söndagen skulle två matcher spelas i Bundesliga. Dels väntar toppmöte mellan Bayern München och RB Leipzig men dessutom skulle Borussia Mönchengladbach ta sig in Köln i ett Rührderby. Men den senare matchen kommer inte att spelas, rapporterar Kicker.

Enligt Kicker förväntas vädret bli så pass illa att matchen inte kan spelas under säkra förhållanden. Matchen är den första matchen som ställs in i Bundesliga på åtta år. Även matchen mellan Duisburg och Köln i Frauen Bundesliga kommer att spelas vid ett senare tillfälle.

Inte bara i Tyskland påverkar ovädret matcher. Sky Sports rapporterar att Londonderbyt mellan Tottenham och Arsenal i Women’s Super League, som även det skulle spelas på söndagen, har ställts in, precis som Merseysidederbyt mellan Everton och Liverpool som skulle spelas på Goodison Park. Även en match i andradivisionen, mellan Durham och Aston Villa, är uppskjuten med anledning av stormen då planen matchen skulle spelas är ospelbar på grund av stormen.

Även i Nederländerna har stormen påverkat helgens omgång. Samtliga fyra matcher i Eredivisie, samt åtta matcher i Derde Divisie och dammatchen mellan Twente och Ajax har alla ställts in på grund av stormen.