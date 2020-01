Succén fortsätter för Håland – inbytt och tvåmålsskytt i Dortmunds storseger

Erling Braut Håland fick en drömstart i sin debut för Dortmund. Nyförvärvet blev i debuten mot Augsburg inbytt vid underläge – och svarade då för ett hattrick vilket gjorde att Dortmund vann matchen.

Och succén fortsätter för norrmannen.

Under fredagen var det dags för spel i Bundesliga igen – och även den här gången fick Håland börja på bänken när Köln kom på besök. Trots att supertalangen startade på bänken hade Dortmund inga problem med målskyttet. Redan efter 50 sekunders spel gav Raphael Guerreiro hemmalaget ledningen och innan pausvilan utökade Marco Reus ledningen till 2-0

Tre minuter in på den andra halvleken gjorde Jadon Sancho 3-0 innan det var dags för Håland att komma in på planen. Norrmannen ersatte Thorgan Hazard med 25 minuter kvar att spela – och tolv minuter senare höll han sig framme på en retur och stötte in 4-1 från nära håll.

Från snäv vinkel kunde Håland till slut punktera matchen när han gjorde 5-1 tre minuter från slutet.

En hyfsad start för norrmannen i sin nya klubb. Dortmund är efter 19 spelade omgångar trea i Bundesliga - fyra poäng bakom RB Leipzig i topp.